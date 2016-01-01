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Боевая машина разведки на Калужском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:54
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Передвижение боевой машины по Калужскому шоссе в ТиНАО.

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