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Прорыв трубы на улице Академика Королева в Челябинске

Автор:
v177778
Дата публикации:
17:55
  • 19
  • 0

Город Челябинск ул. Академика Королева 45 , прорыв трубы.

  • 19
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Комментарии (0)

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