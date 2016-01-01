Отсутствие дорожного полотна в поселке Черемухово в Свердловской области

Автор: Аноним Дата публикации: 18:55

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На въезде в поселок Черемухово на протяжении многих лет отсутствует асфальтовое покрытие, власти уже несколько лет обещают отремонтировать данный участок, но это остается только в обещаниях. Единственное что делает администрация-это посыпает и разравнивает грейдером щебень, что не приносит существенного результата. Участок дороги входит в часть северного широтного коридора, ежедневно проходит большой трафик большегрузного транспорта разрушаюший дорожное покрытие.