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Главная  /  Репортажи  /  Отсутствие дорожного полотна в поселке Черемухово в Свердловской области

Отсутствие дорожного полотна в поселке Черемухово в Свердловской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
18:55
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На въезде в поселок Черемухово на протяжении многих лет отсутствует асфальтовое покрытие, власти уже несколько лет обещают отремонтировать данный участок, но это остается только в обещаниях. Единственное что делает администрация-это посыпает и разравнивает грейдером щебень, что не приносит существенного результата. Участок дороги входит в часть северного широтного коридора, ежедневно проходит большой трафик большегрузного транспорта разрушаюший дорожное покрытие.

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