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Главная  /  Репортажи  /  Мужчина, изрезавший полицейского в Сочи, устроил побоище с ножом на дороге

Мужчина, изрезавший полицейского в Сочи, устроил побоище с ножом на дороге

Автор:
troll_adler
Дата публикации:
19:51
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Появилось видео побоища с ножом, которое устроил неадекватный мужчина, затем напавший на полицейского. Инцидент произошел в поселке Кудепста Хостинского района города. Отметим, подлинность видеозаписи устанавливается. После этого мужчина скрылся с места ЧП и, когда его остановили сотрудники полиции, набросился с ножом на одного из правоохранителей. Он нанес ему несколько ударов ножом, а затем попытался скрыться. Однако уйти ему не удалось - по нему открыл огонь из табельного оружия коллега раненого полицейского. Пострадавший правоохранитель был госпитализирован, злоумышленник также находится в больнице. Пока неизвестны причины его странного поведения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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