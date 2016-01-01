В столице на кустарниках и деревьях распускаются листья
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 19:03
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- 17
В связи с тёплыми днями на северо-востоке столицы у кустарника и дерева начали распускаться листья.
- 17
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В связи с тёплыми днями на северо-востоке столицы у кустарника и дерева начали распускаться листья.
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