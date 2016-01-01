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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в Краснозоренском районе Орловской области

Разбитая дорога в Краснозоренском районе Орловской области

Автор:
VOSKAN48
Дата публикации:
20:16
  • 13
  • 0

Администрация не ремонтирует автодорогу, ссылаясь на отсутствие денежных средств.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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