Ход работ по реконструкции Голицынского пруда в Парке Горького

Автор: tim777 Дата публикации: 20:45

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В центре Москвы на территории Парка Горького продолжаются работы по капитальному ремонту Голицынского пруда. Ранее проверка показала, что дно водоема заилено, подпитывающий водопровод и санитарный водообмен отсутствуют, а водосточная сеть не функционирует. Кроме того, требуют реставрации все декоративные элементы пруда. Ремонт предусматривает очистку дна, ремонт и облицовку набережной, реконструкцию пристаней и летней веранды, ремонт пешеходного мостика, устройство водопроводной и водосточной сетей, обустройство площадок, террас, спусков и пирсов, а также озеленение и благоустройство прилегающей территории. Для укрепления береговой линии пруд в настоящее время осушен. При очистке пруда от ила используется высокотехнологичное гидротехническое оборудование. Работы должны завершить до начала весенне-летнего сезона. Стоимость восстановления пруда оценивается в 250 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Москомэкспертизы, это на 30% меньше изначальной сметы. Отметим, что Голицынский пруд состоит из Большого и Малого прудов, соединенных узким перешейком. Комплекс сооружений Голицынского пруда относится к 1954 году.