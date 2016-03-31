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Забытая сумка на Изумрудной улице

Автор:
Аноним
Дата публикации:
21:34
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На остановке забыли сумку, полиция перекрыла улицу Изумрудную и оцепила остановку, приехали кинологи с собакой.

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Комментарии (0)

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