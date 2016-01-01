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Главная  /  Репортажи  /  Дмитрий Нестеров рассказал о тотальном диктанте, который проходил по всему миру 8-го апреля

Дмитрий Нестеров рассказал о тотальном диктанте, который проходил по всему миру 8-го апреля

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21:37
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В 2017 году Международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоялась 8-го апреля. Певец, автор песен, телерадиоведущий, актёр Дмитрий Нестеров рассказал о своём тотальном диктанте, на котором он диктовал небольшой рассказ из числа тех, которые написали различные авторы специально к данной акции. Дмитрию, как и всем, кто диктовал, вручили памятные нагрудные значки.

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