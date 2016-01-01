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Москва начинает резко зеленеть

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:03
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Благодаря дождливой теплой погоде Москва начинает раньше обычного зеленеть: на некоторых деревьях и кустах уже появились зеленые листья и практически на всех набухли почки.

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