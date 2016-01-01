Многие рестораны и кафе в пешеходных зонах Москвы уже установили летние веранды

Автор: Uwis Дата публикации: 23:19

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Многие рестораны и кафе в пешеходных зонах уже установили летние веранды, часть из них уже открыта для посетителей.