В результате ДТП на востоке столицы автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево

Автор: Sargo Дата публикации: 03:34

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Ночью на востоке Москвы на перекрёстке улиц Нижняя Первомайская и 11-я Парковая столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар и врезался в дерево. Водитель серой иномарки пояснил, что он не пропустил тёмную иномарку, но водитель тёмной иномарки двигался на высокой скорости и он не заметил этого. Причины ДТП выявит группа разбора.