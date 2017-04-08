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В результате ДТП на востоке столицы автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево

Автор:
Sargo
Дата публикации:
03:34
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Ночью на востоке Москвы на перекрёстке улиц Нижняя Первомайская и 11-я Парковая столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар и врезался в дерево. Водитель серой иномарки пояснил, что он не пропустил тёмную иномарку, но водитель тёмной иномарки двигался на высокой скорости и он не заметил этого. Причины ДТП выявит группа разбора.

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