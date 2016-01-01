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Дрейфующее судно в заливе Советской Гавани

Автор:
gromoff_87
Дата публикации:
06:28
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Сгоревшее судно "Мыс Елизаветы" дрейфует в заливе Советская Гавань.

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