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В людям в Надымском районе ЯНАО зашел песец

Автор:
DmitriyMit
Дата публикации:
07:05
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  • 0

В людям в Надымском районе ЯНАО зашел песец.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

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07:05 | DmitriyMit
В Надымском районе ЯНАО сильная метель
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18.11.2016 19:28 | Uwis
По улице песца водили