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Одинч еловек погиб в серьезном ДТП в Южно-Сахалинске

Автор:
Денис Медведев
Дата публикации:
07:05
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ДТП произошло сегодня, 10 апреля около 12 часов дня на объездной дороге из Лугового в сторону Дальнего. Там столкнулись грузовик-рефрижератор и "Жигули". По предварительным данным, легковой автомобиль, двигаясь в сторону Лугового, выехал на полосу встречного движения, по которой в это время в сторону Дальнего ехал грузовик. Произошло лобовое столкновение. В результате аварии водитель "Жигулей" от полученных травм скончался на месте происшествия. Тело зажало в салоне. Его доставали спасатели. Водитель грузовика отделался ушибами. На место происшествия выезжали все оперативные службы областного центра.

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