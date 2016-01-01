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Новоднение в Оренбургской областb

Автор:
pikasso
Дата публикации:
07:34
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Вот что происходит из-за заторов и прудов!

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