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Главная  /  Репортажи  /  Последствия взрыва газового баллона в подвале дома на Дмитровском шоссе

Последствия взрыва газового баллона в подвале дома на Дмитровском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:19
  • 54
  • 1

10 апреля в 05:05 минут в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, д. 32, к. 3, где подвале 4-этажного жилого дома произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием строительного мусора на общей площади 1 кв. м. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Из дома было эвакуировано около 40 человек. В результате происшествия пострадал один рабочий. Его госпитализировали. Предварительно, в подвале дома велись работы по ремонту труб. Во время сварочных работ произошла разгерметизация баллона. От взрыва оказались повреждены полы в нескольких квартирах, в доме частично выбиты стёкла. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГБУ "Жилищник". Обстоятельства ЧП выясняются.

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  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    08:22
    Интервью дал житель дома - Алексей.
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