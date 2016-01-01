Последствия взрыва газового баллона в подвале дома на Дмитровском шоссе

54

54 1

10 апреля в 05:05 минут в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, д. 32, к. 3, где подвале 4-этажного жилого дома произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием строительного мусора на общей площади 1 кв. м. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Из дома было эвакуировано около 40 человек. В результате происшествия пострадал один рабочий. Его госпитализировали. Предварительно, в подвале дома велись работы по ремонту труб. Во время сварочных работ произошла разгерметизация баллона. От взрыва оказались повреждены полы в нескольких квартирах, в доме частично выбиты стёкла. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГБУ "Жилищник". Обстоятельства ЧП выясняются.