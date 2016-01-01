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Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Майкопе

Автор:
Vovchik
Дата публикации:
10:00
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Серьёзная авария произошла в понедельник утром в Майкопе. Последствия ДТП снял на видео мобильный репортёр.

По словам очевидцев, три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Курганная и Победы. От удара машина одного из участников ДТП перевернулась на крышу. На место ЧП приехали сотрудники полиции и МЧС.

Информация о пострадавших в результате столкновения - уточняется. Что стало причиной аварии - пока неизвестно.
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