Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Майкопе

Автор: Vovchik Дата публикации: 10:00

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Серьёзная авария произошла в понедельник утром в Майкопе. Последствия ДТП снял на видео мобильный репортёр.

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182487

По словам очевидцев, три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Курганная и Победы. От удара машина одного из участников ДТП перевернулась на крышу. На место ЧП приехали сотрудники полиции и МЧС.Информация о пострадавших в результате столкновения - уточняется. Что стало причиной аварии - пока неизвестно.