В Солнечногорске в здании пенсионного фонда произошёл пожар

Автор: shustric1971 Дата публикации: 10:46

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"Пожар, судя по всему, начался рано утром на крыше," - сообщает мобильный репортёр и присылает видео с места ЧП.

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40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182489

По словам очевидцев, пожар на улице Почтовой начался в понедельник, около 5 утра. Крышу здания, как видно на кадрах, заволокло густым дымом. Из окон виднелись языки пламени. На место прибыли сотрудники МЧС. Сообщается, что для борьбы с огнём были привлечены 14 единиц техники и 45 человек.Что стало причиной пожара - неизвестно. Информация о пострадавших - не сообщается.