В Солнечногорске в здании пенсионного фонда произошёл пожар
- Автор:
- shustric1971
- Дата публикации:
- 10:46
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"Пожар, судя по всему, начался рано утром на крыше," - сообщает мобильный репортёр и присылает видео с места ЧП.По словам очевидцев, пожар на улице Почтовой начался в понедельник, около 5 утра. Крышу здания, как видно на кадрах, заволокло густым дымом. Из окон виднелись языки пламени. На место прибыли сотрудники МЧС. Сообщается, что для борьбы с огнём были привлечены 14 единиц техники и 45 человек.
Что стало причиной пожара - неизвестно. Информация о пострадавших - не сообщается.
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