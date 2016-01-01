В Екатеринбурге детский сад окружает парковка и "трясина"
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:25
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Там, где раньше была зона с зелеными насаждениями, появилась парковка дорога и "трясина". Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Крылова."В Екатеринбурге выясняют, откуда грязь, создают комитеты, выделяют деньги. А "под носом", почти в центре города, вблизи центрального стадиона и под окнами детского сада - болото," - рассказывает мобильный репортёр.
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