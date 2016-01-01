В Екатеринбурге детский сад окружает парковка и "трясина"

Автор: Аноним Дата публикации: 11:25

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Там, где раньше была зона с зелеными насаждениями, появилась парковка дорога и "трясина". Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Крылова.

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182494

"В Екатеринбурге выясняют, откуда грязь, создают комитеты, выделяют деньги. А "под носом", почти в центре города, вблизи центрального стадиона и под окнами детского сада - болото," - рассказывает мобильный репортёр.