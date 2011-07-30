На участке «Каланчёвская» - «Ржевская» Московской железной дороги отменены несколько электричек
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 11:54
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10 апреля, на участке «Каланчёвская» - «Ржевская» Московской железной дороги отменены несколько электричек. Это связано с ремонтом путей на данном участке. Также некоторые электрички станцию «Каланчёвская» будут проезжать без остановки. Расписание изменено до 15:00. Вечером несколько электричек также будут проезжать «Каланчёвскую» без остановки. Пассажиров просят заблаговременно ознакомиться с изменением в движение электропоездов.
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