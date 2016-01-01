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Новый способ вывоза мусора возмутил жителей посёлка Килемары в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
12:09
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Килемарский район в Республике Марий Эл считается самым большим по занимаемой площади районом. Но на наш район всего одна машина для вывоза мусора. Из-за удручающего состоянии наших дорог и загруженности машины - она сломалась.

Когда она будет поставлена на ход - неизвестно. Но если и будет отремонтирована, то не надолго, потому что одной машины недостаточно. В связи с тем, что мусор не вывозится , администрация района нашла новый способ вывоза мусора, который и запечатлён на видео.

Но в нем есть очень большой минус. Во время очистки контейнеров от бытовых отходов ветер часть мусора разносит. Но и здесь администрация нашла способ уборки раздутого мусора - она решила обязать жильцов домов собирать мусор самим, хотя выплаты по услугам ЖКХ выплачиваются регулярно.
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