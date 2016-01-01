Автобус увяз в грязи на дороге в Омской области
- Автор:
- Nellya_95
- Дата публикации:
- 12:17
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- 32
Эти кадры прислал мобильный репортёр из села Троицкое что в Омской области. Дороги здесь, по словам местного жителя, находятся в столь ужасном состоянии, что машины не могут ни выехать, ни заехать.Так, на "непроезжей" части застрял автобус. Он, как видно на кадрах, увяз в грязи. Но, по словам автора видео, от бездорожья страдают не только водители, но и пешеходы: "Дети не могут ходить в школу из-за отсутствия тротуаров и дорог!".
"В Троицком нет дорог! Обратите внимание на нас!" - пишкт местный житель.
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