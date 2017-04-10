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Главная  /  Репортажи  /  В Парке Горького началась реставрация музыкальной беседки на Прибрежном партере

В Парке Горького началась реставрация музыкальной беседки на Прибрежном партере

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:20
  • 17
  • 1

В Парке Горького началась реставрация музыкальной беседки на Прибрежном партере.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    13:25
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:17 http://www.mskagency.ru/materials/2655198 10.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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