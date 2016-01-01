Бездорожье и антисанитария на 5-й Станционной улице в Казани
- Автор:
- Ruslan_khuziev
- Дата публикации:
- 12:29
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Дорога на 5-й Станционной улице сплошь покрыта выбоинами. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с проблемной проезжей части.Но к бездорожью, по словам местного жителя, добавляется и антисанитария - на обочине. Земля усыпана бытовыми отходами. Полиэтиленовые пакеты и бумага лежат, как видно на кадрах, не в мусорном баке, а вокруг него. Отходы, по словам мобильного репортёра, загрязняют не только обочину. Ветром их выносит на проезжую часть.
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