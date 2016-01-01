Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Бездорожье и антисанитария на 5-й Станционной улице в Казани

Бездорожье и антисанитария на 5-й Станционной улице в Казани

Автор:
Ruslan_khuziev
Дата публикации:
12:29
  • 17
  • 0

Дорога на 5-й Станционной улице сплошь покрыта выбоинами. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с проблемной проезжей части.

Но к бездорожью, по словам местного жителя, добавляется и антисанитария - на обочине. Земля усыпана бытовыми отходами. Полиэтиленовые пакеты и бумага лежат, как видно на кадрах, не в мусорном баке, а вокруг него. Отходы, по словам мобильного репортёра, загрязняют не только обочину. Ветром их выносит на проезжую часть.
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
12:17 | Nellya_95
Автобус увяз в грязи на дороге в Омской области
29 0
10:17 | Ruslan_khuziev
Обочина дороги в Казани усыпана мусором
48 0
12:09 | Вася Лебедев
Новый способ вывоза мусора возмутил жителей посёлка Килемары в Марий Эл
38 0
07.04 14:23 | Ufavideo-2017
"Убитая" дорога на улице Авроры в Уфе
17 0
11:25 | Аноним
В Екатеринбурге детский сад окружает парковка и "трясина"