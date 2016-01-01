На Алтае талые воды подтопили десятки домов
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:06
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В алтайском Рубцовске подтоплены десятки приусадебных участков.Местные жители сообщают - вода пришла и в жилые дома частного сектора. Последствия ЧП - люди сняли на видео.
Сообщается, что спасатели сразу же подключились к решению проблемы. Каждый день откачивают тысячи кубометров воды. Однако люди требуют не только устранить последствия, но и разобраться в причинах подтопления.
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