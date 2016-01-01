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Водитель-виртуоз избежал ДТП на трассе в Карелии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:37
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Крайне опасную дорожную ситуацию и чудесное спасение от аварии запечатлел на видео регистратор водителя из Карелии.

Сообщается, что автомобиль занесло на обледеневшей трассе и на большой скорости начало мотать по дороге из стороны в сторону. В этот момент на встречной полосе появилась другая машина. Её владелец предусмотрительно снизил скорость и съехал на обочину – однако казалось, что лобовое столкновение неизбежно.

В последнюю секунду владелец регистратора проявил чудеса водительской сноровки, сумел выровнять легковушку и - благополучно остановиться на обочине.
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