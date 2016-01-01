Водитель-виртуоз избежал ДТП на трассе в Карелии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:37
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Сообщается, что автомобиль занесло на обледеневшей трассе и на большой скорости начало мотать по дороге из стороны в сторону. В этот момент на встречной полосе появилась другая машина. Её владелец предусмотрительно снизил скорость и съехал на обочину – однако казалось, что лобовое столкновение неизбежно.
В последнюю секунду владелец регистратора проявил чудеса водительской сноровки, сумел выровнять легковушку и - благополучно остановиться на обочине.
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