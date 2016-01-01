В Балашихе уничтожают Кучинский лесопарк

Автор: Astor Дата публикации: 13:44

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С целью застройки идёт полномасштабное уничтожение зеленых насаждений Кучинского лесопарка в городе Балашиха Московской области. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места ЧП.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182508

По словам автора видео, под предлогом борьбы с жуком-короедом был вырублен вековой лес. Освободившиеся площади обманом отданы под застройку."С учётом того, что в Московской области продолжается активная "борьба" с короедом методом вырубки, следующим местом застройки может быть лес за Вашим окном," - пишет мобильный репортёр.