Акробатическое шоу устроили влюблённые на льдине в Воронеже

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:01

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Акробатическое шоу на самой необычной сцене - влюблённые из Воронежа устроили удивительное представление на льдине, плывущей по Дону.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182510