Акробатическое шоу устроили влюблённые на льдине в Воронеже
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:01
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Акробатическое шоу на самой необычной сцене - влюблённые из Воронежа устроили удивительное представление на льдине, плывущей по Дону.Сообщается, что к моменту съёмок река уже совсем растаяла. Искать и выпиливать площадку пришлось в затонах - это осталось за кадром. В кадре же - эффектные поддержки и изящные трюки. Герои ролика уже не раз организовывали сплавы на льдинах, но такое красивое видео удалось снять впервые.
Пользователи оценили старания экстремалов-акробатов лайками. Ролик набирает популярность в сети.
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