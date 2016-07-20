Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Акробатическое шоу устроили влюблённые на льдине в Воронеже

Акробатическое шоу устроили влюблённые на льдине в Воронеже

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:01
  • 14
  • 0

Акробатическое шоу на самой необычной сцене - влюблённые из Воронежа устроили удивительное представление на льдине, плывущей по Дону.

Сообщается, что к моменту съёмок река уже совсем растаяла. Искать и выпиливать площадку пришлось в затонах - это осталось за кадром. В кадре же - эффектные поддержки и изящные трюки. Герои ролика уже не раз организовывали сплавы на льдинах, но такое красивое видео удалось снять впервые.

Пользователи оценили старания экстремалов-акробатов лайками. Ролик набирает популярность в сети.
  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

43 0
07.04 09:47 | che_Guevara1146
В Козельске реку и поля загрязняют нечистотами
25 0
30.03 13:01 | Таня Белашова
В Воронеже в конце марта выпал снег
114 0
07.03 19:34 | sergio
Разбитый участок трассы М4 "Дон" в районе поселка Дорожный в Ростовской области
35 0
20.03 13:58 | Artem_077
Северодвинские дети играют в снежки в огромной луже
205 0
20.07.2016 00:33 | LaimeLaim
Премьерный показ драйв-шоу "Буратино"