Деревянные постройки сгорели в селе Бычиха

Автор: Евгений Кнышпель Дата публикации: 15:39

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182514

Пожар произошёл в селе Бычиха в понедельник днём. Огнём, по словам очевидцев, охватило деревянные постройки - в опасной близости к другому жилому дому. Кроме того, местные жители опасались за натянутый над охваченными огнём постройками кабель: как видно на кадрах, опора ЛЭП покосилась, и от её падения в самое пекло спасали ветки дерева, за которое и зацепился столб.Что стало причиной возгорания - неизвестно. Информация о пострадавших не сообщается.