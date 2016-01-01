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Главная  /  Репортажи  /  Деревянные постройки сгорели в селе Бычиха

Деревянные постройки сгорели в селе Бычиха

Автор:
Евгений Кнышпель
Дата публикации:
15:39
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!
Пожар произошёл в селе Бычиха в понедельник днём. Огнём, по словам очевидцев, охватило деревянные постройки - в опасной близости к другому жилому дому. Кроме того, местные жители опасались за натянутый над охваченными огнём постройками кабель: как видно на кадрах, опора ЛЭП покосилась, и от её падения в самое пекло спасали ветки дерева, за которое и зацепился столб.

Что стало причиной возгорания - неизвестно. Информация о пострадавших не сообщается.

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