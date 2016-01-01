Деревянные постройки сгорели в селе Бычиха
- Автор:
- Евгений Кнышпель
- Дата публикации:
- 15:39
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Пожар произошёл в селе Бычиха в понедельник днём. Огнём, по словам очевидцев, охватило деревянные постройки - в опасной близости к другому жилому дому. Кроме того, местные жители опасались за натянутый над охваченными огнём постройками кабель: как видно на кадрах, опора ЛЭП покосилась, и от её падения в самое пекло спасали ветки дерева, за которое и зацепился столб.
Что стало причиной возгорания - неизвестно. Информация о пострадавших не сообщается.
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