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Жители Челябинска обращаются к губернатору Б.А. Дубровскому из-за плохих дорог

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:31
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Жительница Челябинска записала видеобращение к губернатору Челябинской области, чтобы обратить внимание на проблемы Курчатовского района города.

"Живу в Челябинске по улице Городок 11а. У нас полностью отсутствие цивилизации, но власти абсолютно инертны! Нет дорог, освещения, остановок, детских площадок!" - сообщает мобильный репортёр.

По словам автора видео, к жилым домам даже скорая ехать не хочет, не говоря про такси и служб доставки! "Помогите мне, пожалуйста, донести до властей нашу проблему!" - пишет местный житель.

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