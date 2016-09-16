Жители Челябинска обращаются к губернатору Б.А. Дубровскому из-за плохих дорог

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:31

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Жительница Челябинска записала видеобращение к губернатору Челябинской области, чтобы обратить внимание на проблемы Курчатовского района города.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182515