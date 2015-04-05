Пасхальные курочки, деревья и лукошки на Большой Дмитровке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 14:40

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На Большой Дмитровке все практически готово к пасхальному фестивалю. Инсталляции курочек, лукошек и деревца украшенные пасхальными яичками.