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Главная  /  Репортажи  /  Пасхальные курочки, деревья и лукошки на Большой Дмитровке

Пасхальные курочки, деревья и лукошки на Большой Дмитровке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:40
  • 15
  • 1

На Большой Дмитровке все практически готово к пасхальному фестивалю. Инсталляции курочек, лукошек и деревца украшенные пасхальными яичками.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    15:03
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:59 http://www.mskagency.ru/materials/2655268 10.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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