Репетиция анимационной программы “Путешествия во сне и наяву”

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:13

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В рамках фестиваля "Пасхальный дар" была продемонстирована репетиция театрального телесериала “Путешествия во сне и наяву”. Месье подушка, сова, ветер, лётчик и совёнок исполнили зажигательный танец и познакомились с проходящими мимо детишками. Актёры в оригинальных костюмах будут во время фестиваля показывать анимационное представление для детей от 3-х до 12 лет.