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Главная  /  Репортажи  /  Репетиция анимационной программы “Путешествия во сне и наяву”

Репетиция анимационной программы “Путешествия во сне и наяву”

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:13
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В рамках фестиваля "Пасхальный дар" была продемонстирована репетиция театрального телесериала “Путешествия во сне и наяву”. Месье подушка, сова, ветер, лётчик и совёнок исполнили зажигательный танец и познакомились с проходящими мимо детишками. Актёры в оригинальных костюмах будут во время фестиваля показывать анимационное представление для детей от 3-х до 12 лет.

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Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    15:48
    http://www.mskagency.ru/materials/2655290
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