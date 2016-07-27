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Наладка фонтана в Новопушкинском сквере

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:22
  • 19
  • 1

В Новопушкинском сквере работники "Гормоста" готовят фонтан к новому сезону, заменяя и налаживая износившиеся детали.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    16:10
    http://www.mskagency.ru/materials/2655304
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