Житель Брянска запечатлел атаку сонной гадюки
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:25
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Блоггер из Брянска решил предупредить горожан о появлении змей в лесу и сам чуть не стал её жертвой.Сообщается, что мужчина наткнулся в лесу на гадюку и решил запечатлеть жительницу леса на видео. Но столь пристальное внимание пресмыкающемося, по-видимому, не понравилось. И лишь быстрая реакция блоггера, к счастью, спасла его от укуса.
"Ещё маленькая, а уже агрессивная," - отмечает автор видео.
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