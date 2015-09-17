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Житель Брянска запечатлел атаку сонной гадюки

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:25
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Блоггер из Брянска решил предупредить горожан о появлении змей в лесу и сам чуть не стал её жертвой.

Сообщается, что мужчина наткнулся в лесу на гадюку и решил запечатлеть жительницу леса на видео. Но столь пристальное внимание пресмыкающемося, по-видимому, не понравилось. И лишь быстрая реакция блоггера, к счастью, спасла его от укуса.

"Ещё маленькая, а уже агрессивная," - отмечает автор видео.

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