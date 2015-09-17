Житель Брянска запечатлел атаку сонной гадюки

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:25

17

17 0

Блоггер из Брянска решил предупредить горожан о появлении змей в лесу и сам чуть не стал её жертвой.

17

17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182522