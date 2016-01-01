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На проезжей части Таганрога забил "фонтан"

Автор:
trubnikov.vl
Дата публикации:
15:31
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ЧП произошло на улице Дзержинского в минувшую субботу. Непредвиденный "источник" запечатлел на видео мобильный репортёр.

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