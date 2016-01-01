Свалка мусора образовалась в селе Могильно-Посельское Омской области

Автор: Сергей Кондов Дата публикации: 17:26

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Свалка мусора в селе Могильно-Посельское Омской области не вывозится. Мусор разбросан повсюду. А что будет, когда снег растает.