Пожар на судне в плавучем доке произошёл в городе Находка

Автор: Sergei125r Дата публикации: 17:28

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10 апреля на территории плавзавода г. Находка, произошло возгорания судна, которое находилось в плавучести доке. Очаг возгорания был в рубке.