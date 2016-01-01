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Пожар на судне в плавучем доке произошёл в городе Находка

Автор:
Sergei125r
Дата публикации:
17:28
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10 апреля на территории плавзавода г. Находка, произошло возгорания судна, которое находилось в плавучести доке. Очаг возгорания был в рубке.

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