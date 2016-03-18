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Пункт раздельного приема отходов на Сокольнической улице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:23
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Пункт раздельного приема отходов на Сокольнической улице. Сознательные граждане уже активно поддерживают данную инициативу.

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