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На здании академии РАН впервые запустили часы

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:09
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Часы, расположенные на здании Российской академии наук, что на Ленинском проспекте, запущены в тестовом режиме впервые за 23 года, с момента возведения самого здания. Часы были смонтированы чешскими специалистами, однако из-за нехватки финансирования работу они не закончили. В итоге хронометр простоял без дела почти четверть века. Год назад было принято решение все-таки запустить механизм. Для этого снова обратились к часовым мастерам из Чехии, которые в процессе работы модернизировали устройство в соответствии с самыми современными компьютерными технологиями. Все четыре циферблата специалисты запускают пока в тестовом режиме, на предмет выявления каких-то недостатков. Кроме того, мастера часовых дел хотят сделать их более заметными для москвичей: планируется добавить белый фон для черных стрелок и дополнить яркой подсветкой для темного времени суток. Предполагается, что после официального запуска они начнут звонить каждые 15 минут.

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