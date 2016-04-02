Коммунальные службы продолжают весеннюю уборку улиц Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:41
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В столице продолжают комплексные работы по уборке улицы и площадей города в рамках подготовки к весенне-летнему сезону. Установившаяся температура в +10 градусов позволила коммунальным службам провести водные процедуры раньше обычных сроков. На улицах города можно встретить колонны техники, которые проводят смыв с дорожного полотна скопившейся грязи. Также на тротуарах работает малогабаритная техника для приведения улиц города в чистоту и порядок.
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