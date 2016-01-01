Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разрушенные дороги Твери

Разрушенные дороги Твери

Автор:
vitalayn69
Дата публикации:
19:50
  • 12
  • 0

Такая дорога, а точнее ее отсутствие уже длиться два года, и всем все равно.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
18:42 | igorpoyarkov_TO
Лужи и грязь на дорогах Оренбурга
33 0
09.04 14:14 | ARTURik
Состояние дорог в Уфе
28 0
09.04 21:36 | Сергей Сеннин
Кратко о качестве ремонта внутридворовых проездов в Севастополе
32 0
09.04 10:57 | Vitalik31
Ремонт дороги Белгород-Шебекино
43 0
09.04 03:16 | elenacarmen710
Акция "Питер, мы с тобой!" прошла в Твери