Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На ВДНХ завершились работы по демонтажу катка

На ВДНХ завершились работы по демонтажу катка

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:30
  • 10
  • 0

На ВДНХ завершились работы по демонтажу катка. Оборудование аккуратно сложено и готово к отправке на склад до нового сезона. Одновременно с этим сотрудники ВДНХ приводят в порядок газоны. Каток на ВДНХ работал 94 дня, площадь катка составила 68 000 кв. метров территории с объектами инфраструктуры из них 20 000 кв. метров ледового покрытия. 8 декабря 2016 года Мировая Академия рекордов официально признала каток ВДНХ самым большим катком с искусственным покрытием в мире. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года здесь встретили Новый год около 10 000 человек, а 3 января на лёд вышли 24 500 гостей, что стало абсолютным рекордом посещаемости за всё время. После феерического открытия 25 ноября 2016 года москвичи и гости столицы встретили на катке Новый год, Рождество, Старый Новый год, отпраздновали День студента, День всех влюбленных, 23 Февраля и Масленицу. Завершился сезон 2016/2017 грандиозным концертом с участием самых ярких звезд телеканала "МУЗ-ТВ".

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
21:31 | Uwis
Храм святой мученицы Татианы при МГУ
60 0
09.04 21:34 | Аноним
Забытая сумка на Изумрудной улице
40 1
06.04 13:18 | Sargo
Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки»
77 0
22.03 15:03 | Гринфельд Павел
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" трудится первый в России робот-огородник AGRO-BOT Цветочный Вася