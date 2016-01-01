На ВДНХ завершились работы по демонтажу катка

10

10 0

На ВДНХ завершились работы по демонтажу катка. Оборудование аккуратно сложено и готово к отправке на склад до нового сезона. Одновременно с этим сотрудники ВДНХ приводят в порядок газоны. Каток на ВДНХ работал 94 дня, площадь катка составила 68 000 кв. метров территории с объектами инфраструктуры из них 20 000 кв. метров ледового покрытия. 8 декабря 2016 года Мировая Академия рекордов официально признала каток ВДНХ самым большим катком с искусственным покрытием в мире. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года здесь встретили Новый год около 10 000 человек, а 3 января на лёд вышли 24 500 гостей, что стало абсолютным рекордом посещаемости за всё время. После феерического открытия 25 ноября 2016 года москвичи и гости столицы встретили на катке Новый год, Рождество, Старый Новый год, отпраздновали День студента, День всех влюбленных, 23 Февраля и Масленицу. Завершился сезон 2016/2017 грандиозным концертом с участием самых ярких звезд телеканала "МУЗ-ТВ".