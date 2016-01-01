Храм святой мученицы Татианы при МГУ

Автор: Uwis Дата публикации: 21:31

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Храм святой мученицы Татианы при МГУ в Переделкино, в котором сегодня прошло отпевание поэта Евгения Евтушенко. Отпевание прошло в кругу семьи и близких людей.