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Храм святой мученицы Татианы при МГУ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:31
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Храм святой мученицы Татианы при МГУ в Переделкино, в котором сегодня прошло отпевание поэта Евгения Евтушенко. Отпевание прошло в кругу семьи и близких людей.

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