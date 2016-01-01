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В преддверии полнолуния

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:19
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Сегодня можно понаблюдать за растущей Луной. Полнолуние произойдет 11 апреля 2017 года в 09 часов 08 минуты.

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