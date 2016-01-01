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Главная  /  Репортажи  /  В "Аптекарском огороде" расцвели первые тюльпаны

В "Аптекарском огороде" расцвели первые тюльпаны

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:49
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В преддверии XVII Весеннего фестиваля цветов — яркого и красочного события в весенней Москве, который пройдет с 15 апреля до 1 июня, в "Аптекарском огороде" расцвели первые тюльпаны, а территория уже покрывается полянами цветов. В течение фестиваля можно будет увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч впервые в истории проведения фестиваля, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.

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