В "Аптекарском огороде" расцвели первые тюльпаны

Автор: Uwis Дата публикации: 02:49

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В преддверии XVII Весеннего фестиваля цветов — яркого и красочного события в весенней Москве, который пройдет с 15 апреля до 1 июня, в "Аптекарском огороде" расцвели первые тюльпаны, а территория уже покрывается полянами цветов. В течение фестиваля можно будет увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч впервые в истории проведения фестиваля, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.