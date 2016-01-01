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В административном здании на Дорожной улице произошел пожар

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:00
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Пожар, который произошел в административном здании на юге столицы, ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС. «В 08:22 возгорание на ул. Дорожная, д. 21/1 ликвидировано. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», - сказали в ведомстве. В центре уточнили, что на месте происшествия работали 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

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