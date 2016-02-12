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На станции метро "Новослободская" вандал разбил один из витражей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:50
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На станции метро "Новослободская" вандал разбил один из витражей.

  • 33
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