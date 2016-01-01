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В Москве сегодня самый теплый день с начала года

Автор:
Sargo
Дата публикации:
10:39
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В Москве температура воздуха повысилась по сравнению с показаниями с начала 2017 года.

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