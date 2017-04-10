Автомобиль разорвало на части на заправке в Бразилии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:55
-
- 13
Что именно взрывается - понять не так-то просто. Но, похоже, это не сама колонка. А один из автомобилей - серебристый хэтчбэк, в который заливали топливо. Он буквально разлетелся на куски. Его владелица - погибла на месте. Ещё одного человека - серьёзно покалечило.
В чём причина трагедии - пока неясно. Сообщается, что версий - две. Неполадки - в самой машине. Либо - нарушение техники безопасности сотрудниками АЗС.
- 13
Комментарии (0)