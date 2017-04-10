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Автомобиль разорвало на части на заправке в Бразилии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:55
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В бразильском штате Рио-де-Жанейро камера наблюдения запечатлела на видео страшный взрыв на заправке.

Что именно взрывается - понять не так-то просто. Но, похоже, это не сама колонка. А один из автомобилей - серебристый хэтчбэк, в который заливали топливо. Он буквально разлетелся на куски. Его владелица - погибла на месте. Ещё одного человека - серьёзно покалечило.

В чём причина трагедии - пока неясно. Сообщается, что версий - две. Неполадки - в самой машине. Либо - нарушение техники безопасности сотрудниками АЗС.
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